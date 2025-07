Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taschendieb bereichert sich an Seniorin

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte griffen am Montagvormittag in der Fackelstraße zu. Wie eine 77-Jährige der Polizei mitteilte, war sie zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr in einem Kleidergeschäft unterwegs. An der Kasse bemerkte die Frau, dass ihre Sporttasche, die sie um die Schulter getragen hatte, offenstand. Der Geldbeutel fehlte. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

