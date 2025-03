Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Heeren-Werve

Kamen (ots)

Am Wochenende - Freitagabend, 14.03.2025 und in der Nacht von Samstag, 15.03.2025 auf Sonntag, 16.03.2025 - sind in Kamen-Heeren-Werve mehrere Pkw beschädigt worden.

So wurden an Fahrzeugen in der Westfälischen Straße, in der Luisenstraße, im Ostfeld, am Werver Platz, an der Bergstraße und an der Straße "Breiter Weg" der linke als auch der rechte Außenspiegel und deren Verkleidung abgerissen bzw. abgetreten.

Zeugen konnten an mehreren Tatorten zwei Jugendliche im Alter von ungefähr 16 Jahren erkennen.

Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

