POL-PDKL: Wer hatte Vorfahrt? Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad kam es am Donnerstagmorgen in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Wie der 27-jährige Radler den Beamten mitteilte, war er gegen 7:30 Uhr in Richtung Bahnhof unterwegs. Als er den Kreuzungsbereich an der Pirmasenser Straße überquerte, bog plötzlich ein vom Stadtpark kommendes Auto nach links in die Straße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Nach seinen Angaben zeigte seine Ampel in dem Moment, als er in die Kreuzung einfuhr, Orange. Der 66-jährige Autofahrer beteuerte, dass er bei Grün gefahren sei. Ein Rettungswagen brachte den Biker im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

