Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Anwohner löscht Fahrzeugbrand und verhindert Schlimmeres

Kaiserslautern (ots)

Blitzschnell reagierte am Donnerstagnachmittag ein Anwohner in der Perlenbergstraße. Dort kam es gegen 16 Uhr zu dem Brand eines Pkw. Der Fahrer bemerkte Rauch, der plötzlich aus dem Bereich des Bordcomputers kam. Geistesgegenwärtig hielt er direkt am Straßenrand an und brachte sich in Sicherheit. Der 37-jährige Zeuge wurde auf die Flammen im Wageninneren aufmerksam, griff sich einen Feuerlöscher und löschte den Brand noch bevor die gerufene Feuerwehr eintraf. Hierdurch wurde Schlimmeres verhindert. Weder wurde der Wagen selbst schwerer beschädigt, noch ein Baum, unter dem der 66-Jährige sein Auto abstellte, in Mitleidenschaft gezogen. Warum es zu dem Ausbruch der Flammen kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell