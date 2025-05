Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - PKW flüchtig

Am 23.05.2025, gegen 14:45 Uhr ereignete sich in der Kohlenstraße, nahe der Kreuzung zur Gustav-Heinemann-Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw, wobei der Pkw derzeit flüchtig ist. Der Fahrradfahrer befuhr den Gehweg am Fahrbahnrand der Kohlenstraße in Richtung Petrisberg und überquerte an der Fußgängerampel die Gustav-Heinemann-Straße. Ein Pkw, ein dunkelroter Kleinwagen, bog von der Kohlenstraße kommend links in die Gustav-Heinemann-Straße ab und touchierte den Fahrradfahrer. Dieser stürzte schwer und zog sich mehrere Schürfwunden sowie eine Leberprellung zu. Aufgrund der Verletzungen wurde der Radfahrer stationär im Mutterhaus Mitte aufgenommen. Der Fahrer des Pkw entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Eine dem Fahrradfahrer leider unbekannte weibliche Zeugin konnte den Unfall beobachten und möglicherweise das Kennzeichen des Pkw ablesen. Die Polizei bittet diese Zeugin sowie weitere mögliche Zeugen, sich dringend zu melden, um den Unfallhergang aufzuklären und den Unfallverursacher zu ermitteln.

