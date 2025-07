Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Räuberischer Diebstahl

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (jb) Am 07.07.25, gg. 15:30 Uhr wurde eine männliche Person dabei beobachtet, wie er in einem Lebensmittelmarkt in der Langen Maße Ware in einen Rucksack steckte. Als er das Geschäft über die Obst- und Gemüseabteilung mit seinem Diebesgut verlassen wollte, wurde er von dem Hausdetektiv und dem Geschäftsführer des Marktes angesprochen. Der 15-jährige Ukrainer wollte sich aber nicht aufhalten lassen und versuchte zu flüchten. Als ihn die ansprechenden Personen festhielten, riss sich dieser los, lief in den Markt zurück und versuchte dann über den Kassenbereich nach draußen zu flüchten. Auch hier wurde er festgehalten, konnte sich aber erneut losreißen. Wieder rannte er in den Markt zurück. Hier konnte er dann mithilfe von zwei Kunden zu Boden gebracht werden. Der 15-jährige, der unbegleitet in Deutschland verweilt, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen dem Jugendamt übergeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Die beiden Kunden, die beim Festhalten des Täters behilflich waren, werden gebeten, die Polizei in Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

