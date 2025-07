Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Zeugen nach Graffiti-Schmierereien im Kontext des Nahostkonflikts

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim ermittelt nach dem vergangenen Wochenende wegen Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Hildesheimer Neustadt. Unbekannte haben dort in mehreren Straßen propalästinensische Schriftzüge an Häuser und auf Wege gesprüht.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge liegt die Tatzeit zwischen Freitagabend, 04.07.2025, 20:00 Uhr und Samstagmorgen, 05.07.2024, 07:40 Uhr. Die Tatorte befinden sich in der Wollenweberstraße, der Braunschweiger Straße, der Güntherstraße, der Goschenstraße sowie in der Annenstraße. Die Anzahl der Schmierereien liegt in einem niedrigen zweistelligen Bereich.

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

