POL-HI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - eine Person schwer verletzt

Hildesheim (ots) - FREDEN (rin) - Am 06.07.2025 kam es in Freden, in der Straße Klippe, zu einem Brand eines Baumes. Die Polizei sucht Zeugen. Durch aufmerksame Zeugen wurde die Feuerwehr am 07.07.2025, gegen 20:00 Uhr, auf einen Brand in Freden, hier in der Straße Klippe, hingewiesen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Baumstamm eines Kastanienbaumes brannte. Vor einem Übergreifen auf andere Bäume oder gar ...

