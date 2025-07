Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Schellerten (fri): Am 07.07.2025 kam es gegen 01:00 Uhr in der Hildesheimer Straße in Schellerten OT Bettmar zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Mopedauto durch eine Frontalkollision totalbeschädigte.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

An dem Mopedauto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Schellerten, tel. 05123/400690 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

