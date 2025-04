Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. 4-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 28.04.2025, um 16:13 Uhr, kam es in Höhe eines Tankstellengeländes an der Ostenfelder Straße in Ennigerloh zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 4-jährigen Kind auf einem Bobby-Car. Eine 45-jährige Ennigerloherin befuhr die Ostenfelder Straße aus Richtung Ostenfelde kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe eines Tankstellengeländes beabsichtigte sie nach rechts auf dieses abzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 4-jährigen Jungen aus Ennigerloh, der sich mit seinem Bobby-Car auf dem Tankstellengelände befand. Das Bobby-Car wurde bei der Kollision einige Meter mitgeschliffen. Der 4-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht.

