Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kradfahrer wird bei Alleinunfall schwerstverletzt

Hildesheim (ots)

Bornum/Königsdahlum (web) - Am heutigen Tag, gegen 15:00 Uhr, kommt es auf der K 331, zwischen Rhüden und Königsdahlum, zu einem schweren Kradunfall. Zum Unfallzeitpunkt befährt der 34jährige Kradfahrer aus Bad Gandersheim mit einer DUCATI die K 331 in Rtg. Königsdahlum. Aus unbekannten Gründen gerät das Krad ins Schleudern und der Kradfahrer stürzt auf die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf rutscht das Krad über die Fahrbahn, kommt in den Grünstreifen, überschlägt sich dort, prallt in die Leitplanke und bleibt schließlich stark unfallbeschädigt liegen. Der Führer des Krades wird bei dem Unfall schwerstverletzt. Er wird nach der medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christoph 4 in die "Medizinische Hochschule Hannover" geflogen. Die K 331 wird während der Unfallaufnahme bis ca. 17:30 Uhr - zwischen Rhüden und dem Abzweig Bornum - vollgesperrt. Es kommt nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. Am Krad entsteht ein Totalschaden von ca. 8.000 Euro. Neben zwei Streifen der Polizei in Bad Salzdetfurth sind auch ein Rettungswagen, zwei Kräder der Johanniter Unfallhilfe und ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

