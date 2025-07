Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (lud)

In der Nacht vom 04.07.2025, 22:00 Uhr, auf den 05.07.2025, 06:00 Uhr, kam es in der Straße Söhrberg in 31195 Lamspringe zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die gesamte rechte Fahrzeugseite des tatbetroffenen Ford Ranger.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell