POL-HI: Kontrolle E-Scooter

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (erb). Am 03.07.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in 31162 Bad Salzdetfurth. Der geschädigte Pkw, ein grauer Audi, wurde im o. g. Tatzeitraum auf dem Parkplatz an der Straße "Am Markt" in Bodenburg abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den ...

