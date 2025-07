Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bodenburg: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (erb). Am 03.07.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in 31162 Bad Salzdetfurth.

Der geschädigte Pkw, ein grauer Audi, wurde im o. g. Tatzeitraum auf dem Parkplatz an der Straße "Am Markt" in Bodenburg abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Audi - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - seitlich und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne dem Geschädigten Bescheid zu geben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 050639010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell