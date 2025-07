Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneut zahlreiche Parkverstöße im Bereich Giftener See und Burgstraße

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Am 02.07.2025 kam es am Nachmittag aufgrund des guten Wetters erneut zu einem hohen Besucheraufkommen am Giftener See und im Innerstebad. Wie schon in der Vergangenheit wurden durch zahlreiche Besucher die eingerichteten Haltverbote missachtet. Im Bereich des Giftener Sees wurden durch die Polizei 19 falsch geparkte Fahrzeuge festgestellt, im Bereich der Burgstraße und weiterer angrenzender Straßen um das Innerstebad 16 Fahrzeuge. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass es zu weiteren Kontrollen in den genannten Bereichen kommen wird.

