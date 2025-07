Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Silageballen in Alfeld, Verdacht Brandstiftung

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 02.07.2025, gegen 06:00 Uhr, informierte ein Gassigänger die Polizei darüber, dass in den Leinewiesen, im Bereich zur Straße Ziegelmasch, ein Silageballen qualmen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Innere des Ballen bereits in Vollbrand stand, weswegen die Feuerwehr hinzugezogen werden musste. Durch den Brand wurden die beiden benachbarten Ballen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr brachte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle. Es ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Entsprechende Spuren konnten gesichert werden.

Über die entstandene Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei erbittet nun sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der vorangegangenen Nacht Personen im Nahbereich der Ballen bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730.

