Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hinweisschild vom Grenzstein entwendet

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Breinum - (hue) Unbekannte Täter haben in der Gemarkung Breinum ein Hinweisschild aus Edelstahl entwendet, das an einem historischen Grenzstein angebracht war. Das Schild war fest mit dem Stein verankert und diente der Information von Spaziergängern, Wanderern und geschichtsinteressierten Personen über die ehemalige Landesgrenze zwischen dem Königreich Hannover und dem Herzogtum Braunschweig.

Der Grenzstein befindet sich in Verlängerung der Straße "Am Forsthaus", kurz vor dem Waldstück in Richtung Maiental.

Wann genau und auf welche Weise das Schild entfernt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Heimatverein Breinum e.V. hat Strafanzeige erstattet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Schildes oder zur Tat selbst geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

