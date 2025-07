POL-HI: Zeugen zu Vorfall auf Friedhof gesucht

Hildesheim (ots) - ALFELD (rin) - Am 01.07.2025 kam es am Walter-Gropius-Ring in Alfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Fahrzeug und einem Verkehrsschild. Hierbei entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer ohne seine Beteiligung bekannt zu geben. Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das unbekannte Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen gegen das Verkehrszeichen und ...

