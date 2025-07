Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Ermittler durchsuchen zahlreiche Objekte wegen Verdachts auf Drogenhandel

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (kri) Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Hildesheim ermitteln seit Mai des vergangenen Jahres in einem umfangreichen Ermittlungskomplex gegen vier männliche Beschuldigte aus Hildesheim im Alter zwischen 25 und 28 Jahren, die im Verdacht stehen, mit Drogen in nicht geringer Menge zu handeln. In diesem Zusammenhang durchsuchten die Ermittler am Montag (30.06.2025) insgesamt 14 Objekte, davon 13 in der Stadt und eines im Landkreis Hildesheim.

Der Einstieg in das Verfahren beruht auf Erkenntnissen aus anderen Ermittlungsverfahren. Nach vorliegenden Informationen sollen die Beschuldigten zumindest seit Dezember 2023, teilweise gemeinsam und in regelmäßigen Abständen, vornehmlich Kokain und Cannabis erworben haben, um dieses gewinnbringend weiterzuverkaufen. Dadurch sollen sie sich eine erhebliche Einnahmequelle verschafft haben.

Mit dem Ziel Beweismittel aufzufinden, erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse u.a. für die Wohnungen der Beschuldigten. Diese wurden gestern in einer konzentrierten Aktion von Ermittlern der Hildesheimer Polizei, Diensthundeführern und Kräften der Bereitschaftspolizei umgesetzt. Dabei wurden u.a. mehrere Kilogramm Marihuana, 9mm Patronen und diverse Datenträger aufgefunden und beschlagnahmt.

Eine Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

Derzeit werden keine weiteren Auskünfte erteilt.

