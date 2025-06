Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (203/2025) Göttingen: Zufallsfund bei Durchsuchung in anderer Sache - Polizei entdeckt dreizehn Räder und zwei E-Scooter in Wohnhaus in der Weststadt, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Weststadt

Mittwoch, 18. Juni 2025

GÖTTINGEN (jk) - Im Zuge einer richterlich angeordneten Durchsuchung in anderer Sache sind Ermittler am Mittwoch (18.06.25) in der Wohnung und dem Keller eines 35 Jahre alten Mannes in einem Mehrparteienhaus in der Göttinger Weststadt u. a. auf eine kleinere Cannabis-Plantage und dreizehn mutmaßlich gestohlene Fahrräder (MTBs, Treckingräder, Rennräder, E-Bikes) sowie zwei E-Scooter gestoßen. Alle Zufallsfunde wurden beschlagnahmt und abtransportiert.

Drei der Fahrräder lagen in den polizeilichen Auskunftssystemen als gestohlen ein und konnten demzufolge bereits konkreten Taten zugeordnet werden. Bei den anderen Rädern und den beiden Scootern dauern die Ermittlungen in dieser Hinsicht noch an.

Der 35-jährige mutmaßliche Fahrraddieb wurde für eine erkennungsdienstliche Behandlung und weitere strafprozessuale Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und anschließend nach Rücksprache mit der Göttinger Staatsanwaltschaft entlassen.

Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls und Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG) dauern an.

