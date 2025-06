Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (200/2025) Verkehrsunfallflucht in Groß Schneen - Radfahrer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Friedland, Ortsteil Groß Schneen, Ludolfshäuser Straße Samstag, 14. Juni 2025, gegen 17.50 Uhr

FRIEDLAND (ab) - Am frühen Samstagabend (14.06.25) kam es in der Ludolfshäuser Straße in Groß Schneen (Landkreis Göttingen) gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überholte der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Golf (7er oder 8er Modell) auf der Ludolfshäuser Straße in Höhe des örtlichen REWE-Marktes einen 59 Jahre alten Radfahrer aus dem Landkreis Göttingen mit überhöhter Geschwindigkeit und mutmaßlich zu geringem Seitenabstand und scherte anschließend abrupt vor ihm wieder ein. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 59-Jährige stark ab und stürzte dabei zu Boden. Hierbei erlitt er mehrere Verletzungen. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Statt anzuhalten, bog der Pkw unmittelbar nach dem Vorfall auf den Parkplatz des naheliegenden REWE-Kundenparkplatzes ab und verließ anschließend unerkannt die Örtlichkeit. Nach ersten Zeugenangaben handelt es sich beim Fahrzeugführer um einen etwa 60-jährigen Mann mit grauen Haaren und Brille. Das Kennzeichen ist bislang unbekannt. Ein zufällig vorbeikommender Ersthelfer leistete gemeinsam mit weiteren Passanten vorbildlich Erste Hilfe, bis der alarmierte Rettungsdienst vor Ort eintraf und die Versorgung des Mannes übernahm.

Die Polizeistation in Friedland hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zur Herkunft oder dem Verbleib des beschriebenen schwarzen VW Golf (Baureihe 7 oder 8) geben kann oder sonstige sachdienliche Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht hat, wir gebeten sich unter Telefon 05504/94979-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell