POL-GÖ: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektionen Göttingen und Northeim sowie der Polizeidirektion Göttingen anlässlich des "Motorradsicherheitstages" am 21. Juni 2025 in Osterode am Harz

"Sicher auf dem Motorrad unterwegs" - Polizeiinspektionen Göttingen und Northeim laden zu Veranstaltung auf den Parkplatz der Piller Group GmbH, Abgunst 24, ein.

OSTERODE- Der "Tag der Verkehrssicherheit" wurde im Jahr 2005 vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) ins Leben gerufen und wird seitdem jeden dritten Samstag im Juni veranstaltet. Neben vielen anderen Organisationen, Verbänden und Trägern beteiligen sich auch die Polizeiinspektionen Göttingen und Northeim regelmäßig mit vielfältigen Aktionen an diesem ganz besonderen Tag im Sinne der Sicherheit im Straßenverkehr.

Premiere am Samstag

Erstmals wird es in diesem Jahr am kommenden Samstag (21. Juni) einen gemeinsamen "Motorradsicherheitstag" geben.

Er findet in der Zeit von 11.00 bis 16.00 Uhr auf dem Betriebsgelände der Fa. Piller Group GmbH in Osterode am Harz statt. Geboten wird ein buntes und zugleich informatives Programm, zu dem die Organisatoren schon jetzt herzlich einladen. Dazu gehören u. a. ein Erste-Hilfe-Upgrade der Johanniter-Unfallhilfe, kostenlose Geschicklichkeitsfahrübungen auf den eigenen Maschinen (Teilnahme auf eigene Gefahr!) und auch ein Glücksrad mit unterschiedlichen Gewinnen. Zusätzlich werden viele Netzwerkpartner, wie die Verkehrswachten Göttingen und Northeim-Einbeck e.V. und die Stauhelfer-Motorradstaffel Northeim der Johanniter Unfallhilfe, vor Ort vertreten sein.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen aber vor allem die Gespräche auf Augenhöhe.

Ziel der Organisatoren ist es, an diesem Tag mit Motoradfahrenden in lockerer Atmosphäre zu den für Biker interessanten Themen rund um die Verkehrssicherheit, wie überhöhter Geschwindigkeit, Fahrtüchtigkeit, Schutzbekleidung, Erste Hilfe, Fahrsicherheitstrainings und Lärmschutz, ins Gespräch zu kommen, zu sensibilisieren und vor allem auch Fragen zu beantworten.

Alle interessierten Bikerinnen und Biker sowie Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, den kommenden Samstag beim ersten "Motorradverkehrssicherheitstag" in Osterode zu verbringen! Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort freuen sich auf Ihren Besuch.

"Biker-Safety-Touren" im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen

Am 21. Juni 2025 findet neben dem "Motorradsicherheitstag" der Polizeiinspektionen Göttingen und Northeim auch erstmals eine sogenannte "Biker-Safety-Tour" statt. Dabei handelt es sich um kostenlose Touren für angemeldete Kleingruppen von maximal zwölf Teilnehmenden, die von erfahrenen Polizeimotorradfahrenden begleitet werden.

Unter dem Motto "Du hast es in der Hand - überlasse nichts dem Unfall" stehen Informationen und Aufklärung zu Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkten, zum Fahrzeugzustand, zur Schutzkleidung und zur Lärmproblematik im Vordergrund dieses Präventionsangebots. An der Aktion sind darüber hinaus auch Netzwerkpartnerinnen und -partner, wie die Johanniter-Unfallhilfe, beteiligt, die den Bikerinnen und Bikern wertvolle Tipps in Sachen Erste Hilfe an Motorradfahrenden geben.

Die Touren basieren auf einem Konzept der Polizei Südhessen und werden erstmals im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen angeboten. Bisher wurden an mehreren Terminen in einer Mischung aus Fahrspaß und Gefahrensensibilisierung die schönsten Strecken zwischen Harz und Weserbergland abgefahren. Wer sich in diesem Jahr keinen der begehrten Startplätze sichern konnte, hat am 21.06.25 noch bis 11.30 Uhr die Möglichkeit seine ausgefüllten Startunterlagen (Anmeldebogen und Haftungsvereinbarung) in Osterode in die Lostrommel einzuwerfen. Zwei Startplätze werden gegen 12:00 Uhr vor Ort verlost.

Die Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen sind unter https://www.pd-goe.polizei-nds.de/startseite/pravention/verkehr/biker-safety-tour-2025-118003.html zu finden.

