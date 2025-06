POL-GÖ: (199/2025) Schwarzer BMW auf Supermarkt-Parkplatz in Klein Lengden beschädigt - Polizei Friedland ermittelt und sucht nach Zeugen

Göttingen (ots) - Göttingen, Reinhäuser Landstraße Nacht zu Montag, 16. Juni 2025 GÖTTINGEN (jk) - In Göttingen haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (16.06.25) die Zufahrt der CDU-Parteizentrale an der Reinhäuser Landstraße zugemauert. Eine Mitarbeiterin entdeckte die illegale Sperre am Morgen gegen 08.10 ...

mehr