Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (197/2025) Göttingen: Zugang zu CDU-Parteizentrale von Unbekannten über Nacht zugemauert - Staatsschutzkommissariat ermittelt wegen Nötigung und Sachbeschädigung

Göttingen (ots)

Göttingen, Reinhäuser Landstraße

Nacht zu Montag, 16. Juni 2025

GÖTTINGEN (jk) - In Göttingen haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (16.06.25) die Zufahrt der CDU-Parteizentrale an der Reinhäuser Landstraße zugemauert. Eine Mitarbeiterin entdeckte die illegale Sperre am Morgen gegen 08.10 Uhr und alarmierte die Polizei. Die aufnehmenden Ermittler fanden vor Ort eine ca. 150 cm hohe, augenscheinlich frisch errichtete Mauer vor, die den Zugang zum Gebäude unmöglich machte.

An dem Bauwerk hatten die Täter beschriftete Transparente befestigt. Diese wurden für das Ermittlungsverfahren entfernt und sichergestellt. Ein Teil der in Leichtbauweise gebauten Mauer konnte mit geringem Kraftaufwand von der Polizei abgerissen werden. Die restlichen Mauerteile werden vermutlich im Laufe des Tages abgetragen.

Die Polizei geht derzeit von einer politisch motivierten Tat aus. Im Raum steht der Verdacht der Nötigung sowie Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen hat das Göttinger Staatschutzkommissariat übernommen.

Sachdienliche Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell