Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (194/2025) Bad Lauterberg: Vermisste 91-Jährige an Hang aufgefunden, Seniorin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, Öffentlichkeitsfahndung eingestellt, Dank der Polizei

Göttingen (ots)

BAD LAUTEREBERG (jk) - Große Erleichterung in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen).

Die seit dem vergangenen Dienstag (10.06.25) vermisst gewesene Seniorin aus dem Raum Gifhorn (wir berichteten), ist am Samstagvormittag (14.06.25) in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) an einem Hang im Bereich des "Kummel" unter Buschwerk verletzt, aber ansprechbar aufgefunden worden. Den entscheidenden und wohl lebensrettenden Hinweis gab ein Anwohner.

Der Mann hatte Geräusche gehört, die aus Richtung des dichtbewachsenen Grundstückes kamen und sofort beherzt nach deren Ursprung gesucht. Schlussendlich fand er die Seniorin, die sich in einer hilflosen Lage befand, und rettete ihr damit vermutlich das Leben.

Sofortig eingeleitete Rettungs- und Bergungsmaßnahmen unter Zusammenwirken des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei führten zur sicheren Bergung der Frau. Sie kam im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Herzberg.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 91-Jährigen ist eingestellt, die dazugehörigen Pressemitteilungen Nr. 190 vom 11.06. und 191 vom 12.06. wurden aus dem Presseportal entfernt.

Dank der Polizei

Die Polizei Bad Lauterberg bedankt sich bei den vielen, an der mehrtägigen Suche beteiligten, Einsatzkräften für das motivierte und professionelle Vorgehen, die etlichen freiwilligen Helfer und ganz besonders dem Finder der Frau.

