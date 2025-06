Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (189/2025) Einbruch in Baustellencontainer bei Laubach - Werkzeuge im Wert von rund 800 Euro entwendet. Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung

Göttingen (ots)

Hann. Münden, B 80, Baustelle unter der Werratalbrücke bei Laubach Nacht zu Samstag, 07. Juni 2025, zwischen 18.00 und 06.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - In der Nacht zu Samstag (07.06.25) kam es auf einer Baustelle an der B 80 unterhalb der Werratalbrücke bei Laubach zu einem Einbruch in einen Materialcontainer. Mitarbeiter stellten fest, dass die Container nicht mehr ordnungsgemäß gesichert waren und aus dem Inneren mehrere Arbeitsgeräte fehlten. Sie verständigten umgehend die Polizei.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entfernten die Diebe zunächst Sicherungsbarrieren vor den Containertüren, um sich anschließend an den Türen zu schaffen machen können. Hierbei wurde die Tür eines Containers mittels eines unbekannten Brechwerkzeuges gewaltsam aufgehebelt und mehre, teils hochwertige Akku-Werkzeuge des Herstellers BOSCH gestohlen. Hierunter befanden sich Akkuschrauber, Akkuflex und Akkuschlagschrauber. Der entstandene Beuteschaden wurde vorläufigen Schätzungen zur Folge mit rund 800,- EUR angegeben.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge unterhalb der Werratalbrücke bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Hann. Münden unter Tel. 05541/9510 zu melden.

Auch interessiert die Ermittler der Verbleib der gestohlenen Werkzeuge. Hinweise werden insofern auch vertraulich unter der genannten Rufnummer entgegengenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell