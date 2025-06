Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (192/2025) Göttingen: Polizei stellt in Geismar gestohlenes Rad bei Personenkontrolle in Wohnkomplex an der Groner Landstraße sicher

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße

Donnerstag, 12. Juni 2025, gegen 11.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Gelände eines Wohnkomplexes an der Göttinger Groner Landstraße hat die Polizei am Donnerstagvormittag (12.06.25) im Zuge einer Überprüfung bei einem Mann ein gestohlenes "Stevens"-Damenfahrrad sichergestellt. Der 35-Jährige war den Beamten aufgefallen, als er mit dem augenscheinlich hochwertigen Rad über den Innenhof fuhr.

Rad im März in Geismar gestohlen

Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Rad in den polizeilichen Auskunftssystemen als gestohlen einlag. Unbekannte hatten es in der Nacht zum 11. März im Stadtteil Geismar entwendet. Auf Vorhalt und zugleich die Frage, woher er das Damenrad habe bzw. wie er an dieses gekommen sei, konnte der kontrollierte 35-Jährige keine plausible Antwort geben.

Das etwa 800 Euro teure Rad wurde von der Polizei sichergestellt und zur Dienststelle transportiert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell