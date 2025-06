Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (201/2025) Unbekannter schlägt Passantin mit Sektflasche in der Goetheallee - Ermittler bitten um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Goethe-Allee | Dienstag, 3. Juni 2025, gegen 02.30 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - In den frühen Morgenstunden des 3. Juni wurde eine Fußgängerin gegen 02.30 Uhr in der Goethe-Allee Opfer eines gewalttätigen Angriffs.

Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich ein unbekannter Mann der Frau und fragte sie, ob sie gemeinsam mit ihm rauchen wolle. Als die Geschädigte das Angebot ablehnte und sich abwandte, schlug der Täter ihr unvermittelt die Unterseite einer Sektflasche ins Gesicht und beschimpfte sie lautstark. Anschließend gelang es der Frau, sich von der Örtlichkeit zu entfernen und nach Hause zu flüchten. Sie erlitt Gesichtsverletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt den Ermittlern bislang nicht vor, da die Geschädigte den Mann in der Dunkelheit nur eingeschränkt wahrnehmen konnte. Daher befinden sich die Beamten auf der Suche nach weiteren Personen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls möglicherweise in der Nähe befunden haben.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Göttingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen in der Goethe-Allee beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0551/491-2115 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell