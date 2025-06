POL-GÖ: (202/2025) Maßnahmen gegen Fahrraddiebstähle: Polizei Göttingen startet mit Infoständen an öffentlichen Plätzen und speziellen Präventionsvideos in den Sozialen Medien

Polizeiinspektion Göttingen

GÖTTINGEN (jk) - Wie zu Beginn dieser Woche von Inspektionsleiter Marco Hansmann mitgeteilt (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6056214), sind als Teil des Maßnahmenkonzeptes im Kampf gegen den Fahrraddiebstahl in den kommenden Wochen mehrere Präventionsangebote geplant, die die Bürgerinnen und Bürger auf unterschiedlichen Verbreitungswegen erreichen.

Interessierte können wählen zwischen dem persönlichen Gespräch vor Ort mit Experten der Polizei oder sich alternativ über eigens hierfür produzierte Videos, die über zwei Wochen lang täglich auf den Accounts der Polizei Göttingen veröffentlicht werden, informieren.

"Infotisch"-Aktion startet am Montag um 10 Uhr auf dem Göttinger Markt

Der Startschuss für die "Fahrraddiebstahl-Infowochen" fällt am kommenden Montag mit dem ersten Infotisch auf dem Göttinger Markt. Hier stehen von 10.00 bis 13.00 Uhr der Beauftragte für Kriminalprävention Polizeihauptkommissar Marko Otte und das Präventionsteam der Polizei Göttingen für alle Fragen zur Verfügung. Der zweite Infotisch dieser Woche wird dann am Mittwoch, 25. Juni, in der Zeit von 11.00 bis 14.00 Uhr am Göttinger Bahnhof im Bereich der Fahrradabstellplätze angeboten.

"Themenwochen Fahrradsicherung" - Videos bei Facebook & Co. ab Montag

Die Präventionsvideos der "Themenwochen Fahrradsicherung", weitere Tipps und auch Termine sind ebenfalls ab Montag (23.06.25) auf den unten genannten Social Media-Accounts der Polizei Göttingen abrufbar und können fleißig geteilt werden.

In der ersten Woche (24. bis 27.06.25) werden Beiträge zu den Themen "Sicheres Anschließen", "Tracker", "Meldeverhalten", und "Räder für Diebe unattraktiv machen" veröffentlicht.

