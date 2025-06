Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäter

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (lud)

Am 30.06.2025, gegen 10:25 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Rollerfahrer in der Hildesheimer Straße in 31195 Lamspringe.

Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 61-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Lamspringe nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Gegen den Lamspringer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell