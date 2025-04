Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung in Wohnung

Mühlhausen (ots)

Am Montag kam es gegen 22 Uhr zu einer zunächst unklaren Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Görmarstraße. In der Wohnung befand sich zu der Zeit der Wohnungsinhaber, welcher nicht verletzt wurde. Bei der Prüfung durch die Kameraden der Feuerwehr musste kein offener Brand gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 56-jährige Bewohner einen Wasserkocher auf einer eingeschalteten Herdplatte betrieben, welcher zu schmolz und den Rauch verursachte. Nachdem die Wohnung gelüftet wurde, konnte die wieder betrete werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag.

