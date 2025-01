Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Sturm: S-Bahn-Linie S11 kurzzeitig unterbrochen - Wenige Schäden in Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Der Deutsche Wetterdienst hatte rechtzeitig für den heutigen Tag für die Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr vor schweren Sturmböen für den Rheinisch-Bergischen Kreis gewarnt.

In der genannten Zeit kam es zu insgesamt zehn wetterbedingten Einsätzen der Feuerwehr Bergisch Gladbach. Es handelte sich hauptsächlich um umgestürzte oder abgeknickte Bäume sowie die Beseitigung von losen Dach- und Fassadenteilen. In der Fußgängerzone in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach wurde ein großer Marktschirm sturmbedingt aus der Verankerung gerissen.

Gegen 14:55 Uhr wurde der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises ein umgestürzter Baum auf den Gleisen der S-Bahn-Linie S11 in Höhe der Haltestelle Duckterath im Stadtteil Gronau gemeldet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurde dieser Baum auch durch den Lokführer der S-Bahn bemerkt und er konnte die S-Bahn rechtzeitig vor dem Baum zum Halten bringen. Der umgestürzte Baum wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwache 1 beseitigt und der Bahnverkehr konnte gegen 15:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Es kam insgesamt zu keinen Personen- oder bemerkenswerten Sachschäden.

Zur Entlastung der beiden Feuerwachen und zur Sicherstellung des Grundschutzes wurde der Löschzug 10 - Refrath temporär in Dienst gestellt. (es)

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell