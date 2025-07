Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Festnahme nach Einbruchsversuch

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (dro) Am Samstag, den 28.06.2025, gegen 02:00 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus dem Ortsteil Groß Düngen, die soeben über ihre Überwachungskamera zwei maskierte Personen auf ihrem Grundstück festgestellt hatte. Unmittelbar nach dem entsprechenden Notruf trafen die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten später am Ereignisort ein. Nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten schließlich zwei Personen angetroffen werden. Durch sich anschließende Ermittlungen wurde bekannt, dass die beiden Personen unter anderem für einen Einbruchsdiebstahl auf einem benachbarten Grundstück verantwortlich waren. Hierbei versuchten sie offensichtlich in ein dortiges Gartenhaus einzubrechen. Aufgrund der festgestellten Tatumstände wurden beide Personen vorläufig festgenommen und der Polizeidienststelle zugeführt. Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen schließlich wieder entlassen.

