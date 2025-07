POL-HI: Erneut Verstöße im Karl-Burgdorf-Weg in Heinde geahndet

Polizeiinspektion Hildesheim

Erneut Verstöße im Karl-Burgdorf-Weg in Heinde geahndet

Hildesheim

BAD SALZDETFURTH / HEINDE (erb). Nach erneuten Anwohnerbeschwerden kontrollierte die Polizei Bad Salzdetfurth wiederholt die Einhaltung der Beschilderung im Karl-Burgdorf-Weg in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Heinde.

Bei dem Karl-Burgdorf-Weg handelt es sich um eine Straße, die nur für den Anliegerverkehr freigegeben ist. In Hinblick auf die baulichen Gegebenheiten ist die schmale Straße für einen hochfrequentierten Fahrzeugverkehr nicht ausgelegt. Im Zuge der aktuellen Umleitungsmaßnahmen nutzen jedoch viele Verkehrsteilnehmer die Straße verbotswidrig als Abkürzung - sehr zum Unmut der Anwohner.

So ahndeten Polizeibeamte des hiesigen Kommissariats am späten Vormittag des 2. Juli 2025 mehrere Verstöße gegen die Anlieger-Regelung. Ein Verstoß zieht für Pkw-Fahrer ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro nach sich.

Die Polizei verweist in diesem Zuge auf die Einhaltung der Beschilderungen zum Schutze der Anwohner und zur Vermeidung von Verkehrsgefahren. Weitere Kontrollen werden zu unregelmäßigen Zeitpunkten stattfinden.

