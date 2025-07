POL-HI: Stundenlange Sperrung nach Unfall auf A7

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 02.07.2025, gegen 06:00 Uhr, informierte ein Gassigänger die Polizei darüber, dass in den Leinewiesen, im Bereich zur Straße Ziegelmasch, ein Silageballen qualmen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Innere des Ballen bereits in Vollbrand stand, weswegen die Feuerwehr hinzugezogen werden musste. Durch den Brand wurden die beiden benachbarten Ballen ebenfalls in ...

mehr