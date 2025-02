Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gefahrguteinsatz in Lübz (Abschlussmeldung)

Lübz (ots)

Nachdem heute Morgen gegen 07:45 Uhr das Rathaus in Lübz wegen eines verdächtigen Kanisters geräumt werden musste, konnte die Feuerwehr Entwarnung geben: Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat eine bislang unbekannte Person einen Fünf-Liter-Kanister mit einer bräunlichen Flüssigkeit und einem Strahlenwarnaufkleber "Radioaktiv" vor dem Rathaus in Lübz gestellt. Daraufhin wurde zum Schutz der Bevölkerung das Rathaus geräumt und der Gefahrenbereich in der Straße "Am Markt" abgesperrt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort und konnte mit Tests eine Gefährlichkeit des Stoffes ausschließen. Der Kanister wurde als Beweismittel im Strafverfahren gesichert und eine Probe der Flüssigkeit in ein Labor nach Hamburg zur näheren Untersuchung geschickt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell