POL-HRO: Sachbeschädigung durch Graffiti in Rostock - Zeugen gesucht

Am 27. Februar 2025 wurden der Polizei zwei Fälle von Sachbeschädigung gemeldet.

Zunächst informierte ein Zeuge gegen 17:45 Uhr die Polizei darüber, dass sich mehrere Personen hinter einem Mehrfamilienhaus in der Salvador-Allende-Straße im Stadtteil Toitenwinkel aufhielten und dort eine Mauer beschmierten. Die eingesetzten Beamten stellten nach ihrem Eintreffen mehrere angebrachte Schriftzüge fest. Erste Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 13-Jährigen aus der Gruppe. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 13-Jährige die eingesetzten Beamten.

Darüber hinaus wurde am gestrigen Donnerstag in der Zeit zwischen 17:00 und 19:00 Uhr in der Leonhardstraße 20 in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt eine Hauswand mit Graffiti besprüht. Der unbekannte Tatverdächtige entfernte sich unerkannt vom Tatort. Die Polizei wurde gegen 20:00 Uhr informiert und nahm Strafanzeige auf. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall in der Leonhardstraße geben können, sich unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 beim Kriminaldauerdienst Rostock, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern zu melden.

