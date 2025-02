Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Mülltonnenbrand in Kröpelin ermittelt die Polizei gegen 29-jährigen Deutschen

Landkreis Rostock/ Kröpelin (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 21:10 Uhr zu einem Mülltonnenbrand in der Schulstraße in Kröpelin. Nach vorliegenden Erkenntnissen geriet eine große Abfalltonne vor der dortigen Grundschule in Brand, die im Rahmen der Brandbekämpfung von der Freiwilligen Feuerwehr Kröpelin gelöscht werden konnte. Im Vorfeld bemerkte ein Zeuge das anfängliche Glimmen der Tonne und zog diese auf eine Freifläche. Dabei bemerkte der Zeuge einen verdächtigen Mann am Brandort, welcher sich auffällig in dem Bereich bewegte und stark alkoholisiert schien. Da der Mann während der Löscharbeiten und des Polizeieinsatzes weiterhin anwesend war und das Geschehen beobachtete, kontrollierten ihn die Beamten des Polizeihauptreviers Bad Doberan. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem 29-jährigen Deutschen aus Kröpelin ein Atemalkoholwert von 1,62 Promille festgestellt. Zudem stellten die Polizisten bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände zwei Feuerzeuge fest.

Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer. Der Sachschaden an der Abfalltonne wird auf 1.000EUR geschätzt.

