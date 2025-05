POL-ST: Lotte, Brand einer Gartenhütte, Zeugen gesucht

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag (08.05.25), 14.00 Uhr und Samstag (10.05.25), 22.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Leugershof in Gellendorf eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und gelangten so ins Haus. Sie durchwühlten zahlreiche Schränke und Schubladen auf der Suche ...

mehr