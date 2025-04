POL-EL: Emlichheim - Kupferkabel gestohlen

Uelsen (ots) - Zwischen dem 5. und dem 10. April sind bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus am Hardinger Mühlenweg in Uelsen eingebrochen und entwendeten eine Schachtel Zigaretten. Sie beschädigten eine Tür und verschafften sich so Zugang zum Haus. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu ...

