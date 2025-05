Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Fahrer unter Alkoholeinfluss, Mehrere Führerscheine sichergestellt

Steinfurt (ots)

Im Kreisgebiet sind am vergangenen Wochenende einige Autofahrer und auch ein Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen. In Mettingen an der Mettinger Grenze fiel ein 43-Jähriger wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Das war in der Nacht zu Sonntag (11.05.25) gegen 02.00 Uhr. Die Polizei stoppte den Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,5 Promille. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt, der wurde Führerschein sichergestellt, und dem Mann wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

In Rheine fuhr ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag gegen 00.10 Uhr in Schlangenlinien, laut Zeugen zunächst auf der B54, dann auf der B70 bis nach Rheine. Er geriet mit seinem Wagen teils auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei führte in Rheine einen Schnelltest auf Alkohol durch, dieser ergab 2 Promille. Auch der Führerschein dieses Autofahrers wurde sichergestellt. In Ibbenbüren stellten die Beamten am Samstagabend gegen 21.00 Uhr auf der Alten Münsterstraße einen Fahrradfahrer fest, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test bei dem 72-Jährigen ergab knapp zwei Promille. Später wurde eine Blutprobe entnommen. Am Freitagabend (09.05.25) gegen 21.50 Uhr fiel einem Zeugen ebenfalls in Ibbenbüren ein 52-jähriger Autofahrer auf, der offenbar alkoholisiert am Steuer saß. An der Kreuzung Am Lehrsteinbruch/Rochusstraße wurde er kontrolliert. Ein Vortest ergab 1,6 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis.

Einen weiteren Führerschein stellten die Beamten am Freitagabend gegen 20.25 Uhr in Rheine sicher. Dort stellten die Polizisten bei einem 50-Jährigen, der auf der Hansallee unterwegs gewesen war, einen deutliche Alkoholgeruch fest. Der Vortest ergab 1,5 Promille. Später wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Alle Betroffenen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Die Polizei appelliert erneut: Fahren Sie nicht, wenn Sie getrunken! Sie gefährden sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer! Lassen Sie das Fahrzeug stehen! Nutzen Sie alternative Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen! Oder verzichten Sie einfach auf die Fahrt!

