POL-WES: Hünxe - Landrat stellt neue "Dorfsheriffs" für Hünxe vor!

Hünxe (ots)

Landrat Ingo Brohl stellt Polizeihauptkommissar Sven Deus und Polizeihauptkommissar Christian Rietz als neue Bezirksbeamte für die Gemeinde Hünxe vor.

PHK Sven Deus und PHK Christian Rietz sind die beiden neuen Bezirksbeamten der Gemeinden Hünxe/Schermbeck. Sie sind Nachfolger von PHK Martin Riffer und PHK Klaus Messerschmidt, die Ende November in den Ruhestand verabschiedet wurden. Jeder der beiden Beamten hat einen festen Bezirk, für den er zuständig ist. Den größten Teil ihrer Dienstzeit sollen die "Dorfsheriffs" in ihrem Bezirk unterwegs sein und Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten und Vereine sein.

PHK Rietz: Hünxe Süd: Hünxe, Bruckhausen, Bucholtwelmen

PHK Deus: Hünxe Nord: Drevenack, Krudenburg, Gartrop Schermbeck-Südwest:Dämmerwald, Weselerwald, Damm, Gahlen mit Besten

Der Bezirksdienstposten Hünxe befindet sich im ehemaligen evangelischen Gemeindehaus, auf der Dorstener Str. 13, in 46569 Hünxe. Eine telefonische Erreichbarkeit gibt es unter der Rufnummer 0281/107-1950. Bei Abwesenheit ist eine ständige Rufumleitung zur Polizeiwache Dinslaken eingerichtet. Eine feste Bürgersprechstunde gibt es immer mittwochs, zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in den Räumlichkeiten der Dienststelle.

Wer sind die neuen Bezirksbeamten?

Polizeihauptkommissar Sven Deus ist 54 Jahre alt und hat innerhalb der Polizei NRW schon verschiedene Stationen durchlaufen. Er hat bei der Einsatzhundertschaft in Düsseldorf und im Wach- und Wechseldienst der Flughafenwache gearbeitet und seinen Dienst in den Wachstandorten Moers, Dinslaken und Hünxe versehen. Er war als Polizist auf dem Rad im rechtsrheinischen Bereich unterwegs. Sven Deus freut sich auf seine neue Aufgabe. Besonders spannend findet er den direkten und engen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern und zu Schulen, Vereinen und Kindergärten. "Ich freue mich sehr abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit", so der 54-Jährige. Sven Deus ist verheiratet und hat einen 20-jährigen Sohn. In seiner Freizeit kümmert er sich um seine Familie, Haus und Hund. Er fährt gerne Motorrad und E-Mountainbike.

Hauptkommissar Christian Rietz ist 44 Jahre alt. Er hat 1998 seine Ausbildung bei der Polizei NRW in Schloß-Holte Stukenbrock begonnen. Er hat in Moers im Wach- und Wechseldienst gearbeitet und auf der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Wesel Einsätze bearbeitet und koordiniert. Christian Rietz hat auch als Einsatztrainer in der Fortbildungsstelle der Kreispolizeibehörde Wesel gearbeitet. "Das Schöne am Bezirksdienst ist, dass man in vielen Sparten der Polizei tätig sein darf und Kontakte zu unterschiedlichsten Menschen aufbauen bzw. pflegen kann", so Christian Rietz zu seiner neuen Aufgabe. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit macht er gerne Sport, insbesondere Handball, Tennis und Mountainbike. Er kocht und grillt auch gerne.

