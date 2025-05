Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Radfahrer schwer verletzt, Pkw und Fahrrad zusammengestoßen

Ochtrup (ots)

Am Freitag (09.05.) gegen 10.35 Uhr hat sich auf der Kreuzung Augustin-Wibbelt-Straße / Weilautstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 18-jährige Frau aus den Niederlanden fuhr mit ihrem Auto auf der Augustin-Wibbelt-Straße in Richtung Gronauer Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die junge Frau in die Kreuzung ein. Plötzlich kam von links ein 73-Jähriger mit seinem Fahrrad, der ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Das Auto und das Fahrrad kollidier-ten. Der Ochtruper wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungs-wagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden wird auf rund 3.300 Euro geschätzt.

