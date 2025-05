Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, "Roadpol"-Einsatz mit Lkw-Kontrollen, Beteiligung an landesweiter Aktionswoche

Kreis Steinfurt (ots)

Die Kreispolizeibehörde Steinfurt hat sich am Donnerstag (08.05.25) mit einem Sondereinsatz an der landesweiten Aktionswoche "Roadpol" beteiligt. Die Woche stand unter dem Motto "Operation Truck & Bus". Aus diesem Grund kontrollierten die Beamtinnen und Beamten im gesamten Kreisgebiet schwerpunktmäßig Lkw und Busse. Sie hielten insgesamt 20 Lastkraftwagen an. An den Kontrollstellen hatten sie aber auch ein Auge auf Fahrzeugführer, die zu schnell oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren. Insgesamt kam eine Liste von unterschiedlichen Verstößen zusammen. So waren neun Fahrer zu schnell unterwegs - sie erwartet ein Verwarngeld. Weitere Verwarngelder gab es beispielsweise wegen mangelhafter Ladungssicherung oder Gurtverstößen. Auch mehrere Ordungwidrigkeitenanzeigen schrieben die Beamten. Unter anderem nutzten Fahrer das Handy am Steuer oder überholten im Überholverbot. Darüber hinaus gab es zwei Strafanzeigen, eine wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine wegen Fahrens ohne Zulassung und Versicherung. Ein Motorradfahrer fiel zudem besonders auf, da er im Bereich Laer mit einem sehr lauten Motor unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kradfahrer den vorgeschriebenen DB-Eater ausgebaut hatte. Der 31-Jährige musste seine Maschine stehen lassen, ihn erwartet ein Bußgeld. Die Kreispolizeibehörde Steinfurt wird auch weiterhin Kontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Straßenverkehr durchführen. Die Kontrollen sollen dazu beitragen, dass sich Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln halten und dadurch die Sicherheit auf den Straßen des Kreises erhöht wird.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell