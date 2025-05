POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Kita

Emsdetten (ots) - Am Sonntag (04.05.) beobachteten Zeugen, wie am Kupfergraben ein geparkter Mercedes Benz V-Klasse durch einen E-Scooter-Fahrer beschädigt wurde. Der E-Scooter-Fahrer fuhr gegen 16.45 Uhr den Kupfergraben in Fahrtrichtung Kanalweg und stieß in Höhe der Hausnummer 11 mit dem grauen Mercedes Benz zusammen. Dabei entstand an dem Fahrzeug im hinteren linken Bereich ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der ...

mehr