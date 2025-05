Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unbekannter geht 13-Jährige körperlich an, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Eine Schülerin ist am Dienstagmittag (06.05.25) auf dem Weg von der Schule nach Hause von einem unbekannten Täter angegangen worden. Die 13-Jährige kam gegen 13.20 Uhr mit dem Fahrrad aus der Kopernikusstraße und bog dann von der Bevergerner Straße nach links in die Eschendorfer Straße ab. In einer kleinen Gasse stand der Unbekannte. Er zog das Mädchen vom Fahrrad und ging es körperlich an. Die 13-Jährige konnte sich lösen, sie flüchtete mit dem Rad. Das Mädchen wurde nicht verletzt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß und um die 40 Jahre alt. Er ist schlank und hat lockige, braune Haare, die bis zu den Ohren reichen. Er trug eine kurze schwarze Hose und ein blaues T-Shirt mit einem Aufdruck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesem Übergriff aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder zu dem Unbekannten machen können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

