Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Steinfurt (ots)

Zu einem Telefonbetrug mit einem falschen Bankmitarbeiter ist es am Montag (05.05.2025) in Steinfurt gekommen.

Ein 61-jähriger Mann erhielt ein Telefonat des angeblichen Mitarbeiters, der ihm sagte, dass man den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Geldinstituts noch nicht zugestimmt habe. Dies müsse jetzt am Telefon geschehen, weil sonst das Konto gesperrt würde. Dafür musste der Steinfurter Überweisungen tätigen, die wieder zurückgebucht würden, so der angebliche Bankmitarbeiter. Dies würde auch per E-Mail am Folgetag bestätigt werden.

Als der Mann am nächsten Tag keine E-Mail erhielt, ging er zu seiner Bank, wo der Betrug aufflog. Dem Steinfurter entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Hier einige Tipps, die Sie beachten sollten:

- Bankmitarbeiter fragen niemals nach den Zugangsdaten ihres Bankkontos.

- Sie sollten bei solchen Anfragen sofort hellhörig werden und den angegebenen Sachverhalten keinen Glauben schenken.

- Legen Sie einfach auf und kontaktieren Sie selbst Ihre Bank auf den Ihnen bekannten Wegen.

- Ziehen Sie bei Zweifeln Vertrauenspersonen hinzu.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Seien Sie skeptisch, wenn es bei Anrufen um Ihre finanziellen Verhältnisse geht, sensible Kontodaten abgefragt werden oder gar Zahlungsforderungen gestellt werden.

- Warnen Sie Ihr Umfeld vor diesen Maschen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell