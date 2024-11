Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241119-4: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Kollision im Einmündungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (18. November) in Pulheim-Sinthern ist der Fahrer (67) eines Ford leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 67-Jährige gegen 7.45 Uhr auf der Brauweilerstraße aus Pulheim kommend in Richtung Brauweiler gefahren. Der Fahrer (87) eines Smart sei gleichzeitig auf der Kreuzstraße in Richtung der Straße "An der Wasserkaul" unterwegs gewesen. An der Einmündung von Kreuzstraße und Brauweilerstraße sei der 87-Jährige nach links auf die Brauweilerstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford und der 67-Jährige zog sich die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 8.10 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

