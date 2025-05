Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus, Schmuck und Bargeld gestohlen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag (08.05.25), 14.00 Uhr und Samstag (10.05.25), 22.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Leugershof in Gellendorf eingebrochen.

Die Täter hebelten eine Tür im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und gelangten so ins Haus. Sie durchwühlten zahlreiche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut und hinterließen ein Chaos. Die Täter stahlen Schmuck und Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell