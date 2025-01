Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sattelzug verunfallt bei Eversen ++ Zeugenaufruf! ++ Unfallflucht: Linienbus verunfallt nach Ausweichmanöver ++ Betrunkener Unfallverursacher flieht: 1,65 Promille ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Sattelzug verunfallt bei Eversen auf glatter Fahrbahn ++ Bild in der digitalen Pressemappe ++

Ahausen. Am 04.01.2025, gegen 06:05 Uhr, geriet ein Sattelzug auf der B215 (zwischen Walle und Eversen) ins Schleudern und verunfallte aufgrund der schlechten Sicht- und Wetterverhältnisse. Der 45 Jahre alte Mann am Steuer verlor die Kontrolle über seinen Sattelzug und prallte in Richtung Eversen in einen angrenzenden Straßengraben. Der Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und konnte sich eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf rund 40.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst wurden diverse umliegende Feuerwehren alarmiert.

Den Bericht der Feuerwehr finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/5942648

++ Zeugenaufruf! ++ Linienbus verunfallt nach Ausweichmanöver auf glatter Fahrbahn: Unfallverursacher flieht ++

Heeslingen. Am Abend des 03.01.2025, gegen 18:05 Uhr, kam es auf der L124 (zwischen Zeven und Heeslingen) zu einer Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines Linienbusses. Nach derzeitigem Stand fuhr der Bus in Richtung Heeslingen, als er auf glatter Fahrbahn und anhaltendem Schneefall von einem schwarzen Audi überholt wurde. Während des Überholvorganges geriet der Audi ins Schleudern, sodass der Busfahrer ein Ausweichmanöver einleitete. Hierdurch kam der Bus von der Fahrbahn ab und verunfallte. Anschließend setzte der Audi seine Fahrt fort. Im Bus wurden zum Unfallzeitpunkt Fahrgäste befördert, wobei niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 11.500 Euro geschätzt.

Nun bittet die Polizei Zeven um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zum Unfall und insbesondere dem flüchtigen Audi machen können, werden gebeten, sich unter 04281/9592-0 zu melden.

++ Betrunkener Unfallverursacher flieht zu Fuß: 1,65 Promille ++

Fintel. Am späten Samstagabend (04.01.2025), gegen 23:02 Uhr, alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, als sie Fahrzeugteile und einen verunfallten Mercedes auf dem Tostedter Damm in Richtung Königsmoor bemerkte. Der Pkw war offensichtlich mit einem Baum kollidiert und wurde anschließend in der Nähe des Unfallortes abgestellt. Zusätzlich fiel der Frau auf, wie ein Mann über einen angrenzenden Acker lief. Beim Eintreffen der Beamten bestätigte sich der gemeldete Fall.

Die Ermittlungen der Beamten führten kurze Zeit später zu dem 40 Jahre alten Unfallverursacher, der eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille aufwies. Der Mann blieb unverletzt und musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

++ Bitte passen Sie Ihre Fahrweise den Wetterbedingungen an ++

Die Polizei weist aufgrund der aktuellen Wetterlage erneut auf die Gefahren glatter Straßen hin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer:

- Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anpassen. - Ausreichenden Sicherheitsabstand halten. - Nur mit geeigneter Bereifung fahren. - Unnötige Risiken vermeiden.

